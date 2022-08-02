Суд заочно приговорил к колонии россиянина из «Азова»*. Киев отказался его экстрадировать

Суд огласил приговор в отношении гражданина России, который участвовал в боевых действиях на Украине на стороне националистического батальона «Азов»* (признан в РФ террористическим и запрещен).



Как сообщает 2 августа пресс-служба Следственного комитета РФ, Антона Королева признали виновным по двум уголовным статьям: ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

