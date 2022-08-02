Суд заочно приговорил к колонии россиянина из «Азова»*. Киев отказался его экстрадировать

Суд огласил приговор в отношении гражданина России, который участвовал в боевых действиях на Украине на стороне националистического батальона «Азов»* (признан в РФ террористическим и запрещен).
Как сообщает 2 августа пресс-служба Следственного комитета РФ, Антона Королева признали виновным по двум уголовным статьям: ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).
Установлено, что фигурант в 2013–2014 годах «активно пропагандировал идеи национал-социализма», а в 2014 году «с целью материального обогащения и пропаганды своих взглядов» поехал на Украину и вступил в «Азов». С 2015 по 2019 год он «принимал непосредственное участие в боевых действиях на юго-востоке Украины», за что получал «регулярное материальное вознаграждение». При этом, как добавляют в СК, свою деятельность он активно освещал в Интернете и выступал перед украинскими журналистами.
Сейчас Королев находится за пределами России, а Киев отказался его экстрадировать по запросу СК, отметили в ведомстве.
Суд заочно приговорил мужчину к 9 годам колонии общего режима. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
Ранее во вторник Верховный суд РФ признал украинский националистический полк «Азов» террористической организацией и запретил ее деятельность в России.
* — организация признана террористической и запрещена на территории РФ