В Кудрово из автобуса вынесли 10-месячную девочку с ожогом лица. Виной может быть перцовый баллончик

Потасовка в общественном транспорте, произошедшая в Кудрово пару дней назад, напомнила о себе во вторник. Жительница города рассказала, что в автобусе под тем же номером пострадала её 10-месячная дочь. Накануне, 1 августа, приблизительно в 13:00 женщина села у окна в автобусе № 596А с малышкой на руках. Та коснулась стекла, а потом и кожи мамы — Светлана почувствовала, как жжёт в глазу. Об этом читательница «Фонтанки» сообщила 2 августа.

«Глаз было вообще не открыть, я его кофтой прикрывала. Когда мы стали выходить из салона, закричала дочка. Я не сразу поняла, в чём причина. Оттого ли, что она спать хочет, или она тоже почувствовала жжение», — поделилась женщина.

Придя домой, Светлана с мылом помыла девочке руки и лицо, догадавшись, что причина может быть в каком-то раздражающем кожу веществе. После этого малышка очень быстро заснула, на её лице было заметное покраснение. «Я постоянно держала её на руках, так что это могло произойти только в автобусе. Мы сначала думали, что кто-то просто баловался и намазал что-то. Когда я узнала, что была драка с перцовым баллончиком, всё стало ясно», — рассказала читательница.