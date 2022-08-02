В Кудрово из автобуса вынесли 10-месячную девочку с ожогом лица. Виной может быть перцовый баллончик

Потасовка в общественном транспорте, произошедшая в Кудрово пару дней назад, напомнила о себе во вторник. Жительница города рассказала, что в автобусе под тем же номером пострадала её 10-месячная дочь.
Накануне, 1 августа, приблизительно в 13:00 женщина села у окна в автобусе
«Глаз было вообще не открыть, я его кофтой прикрывала. Когда мы стали выходить из салона, закричала дочка. Я не сразу поняла, в чём причина. Оттого ли, что она спать хочет, или она тоже почувствовала жжение», — поделилась женщина.
Придя домой, Светлана с мылом помыла девочке руки и лицо, догадавшись, что причина может быть в каком-то раздражающем кожу веществе. После этого малышка очень быстро заснула, на её лице было заметное покраснение.
«Я постоянно держала её на руках, так что это могло произойти только в автобусе. Мы сначала думали, что кто-то просто баловался и намазал что-то. Когда я узнала, что была драка с перцовым баллончиком, всё стало ясно», — рассказала читательница.
К медикам мама девочки решила не обращаться, поскольку, когда ребёнок проснулся, всё уже прошло.
Убирали ли салон автобуса после драки с перцовкой, о которой мы писали накануне, — неизвестно. «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе компании «ПитерАвто», обслуживающей автобус под таким номером.
День назад, 1 августа, стало известно, что 31 июля вечером буйный горожанин устроил потасовку в общественном транспорте в Кудрово. Из-за распылённого перцового баллончика и резких кулаков особенно пострадали две пассажирки автобуса.