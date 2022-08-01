Девушка из Кудрово получила в глаз от мужчины, который распылил «перцовку» в автобусе

Буйный гражданин устроил потасовку в общественном транспорте на юго-востоке Петербурга. Из-за перцового баллончика и резких кулаков особенно пострадали две пассажирки автобуса. Подробности инцидента стали известны «Фонтанке» в понедельник, 1 августа.

Как сообщила нашему изданию читательница Юлия, накануне вечером, приблизительно в 22:40, пассажир автобуса № 596А, в салоне которого она находилась, вышел из себя из-за того, что тот долгое время стоял на остановке у станции метро «Улица Дыбенко». Молодой человек громко возмущался несколько минут и не мог успокоиться даже после того, как водитель поехал.

По словам девушки, мужчина был в компании трёх приятелей. Заметив, что друг перебарщивает с эмоциями, они попытались его утихомирить, но безуспешно. С противоположного конца автобуса голос подала и другая пассажирка, она в грубой форме попросила агрессора помолчать. На это, вспомнила Юлия, буян ответил волной оскорблений. «Девушка пробралась к нему через толпу. У них началась перепалка, я пыталась отвернуться, потому что могло и прилететь, — рассказала читательница. — В какой-то момент я услышала, как распыляют баллончик. Почувствовала, как обожгло нос. Люди закричали, затем двери открыли, я выбежала, а потасовка продолжилась на тротуаре».



Автобус остановился на пересечении Ленинградской и Центральной улиц в Кудрово. Там Юлия заметила пассажирку, которая отреагировала на словесные нападки, а теперь «практически лежала» на тротуаре. Рядом, по её словам, стояли парни, которые продолжали успокаивать крикливого молодого человека.

«У меня был рюкзак. Я стояла и надевала его. Мужчина продолжал всех оскорблять. Мне стало очень обидно, и я сказала ему: «Так это ведь всё из-за тебя!» Он взял и с размаху ударил меня в глаз. Я начала падать, меня мужчина попытался поднять. Ноги тряслись, не слушались», — объяснила читательница.

