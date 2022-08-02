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    Купающиеся несмотря на непогоду десантники парализовали работу фонтана в парке 300-летия

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    Первый фонтан пал «жертвой» празднования Дня ВДВ в Петербурге.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «Водоканал» 2 августа, около часа дня специалисты отключили фонтан «Маяк» в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Туда, несмотря на погоду и просьбу воздержаться от купаний, ныряли десантники в большом количестве.

    Фонтан отключили, чтобы избежать повреждения оборудования. Причем возобновит работу «Маяк» только 3 августа.

    Накануне Дня ВДВ Водоканал Санкт-Петербурга сообщал, что не будет отключать фонтаны, однако при обнаружении в них купающихся работа сооружений будет приостанавливаться для безопасности горожан.

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