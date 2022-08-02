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    Живые граффити и два дня с фокусниками и диджеями: Музей железных дорог открывает двери стрит-арту

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    Фото: предоставлено организаторами
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    До граффити-столицы Петербургу, где то и дело уничтожаются важные для горожан работы, однозначно ещё далеко. Тем более важными кажутся попытки властей вести диалог с уличными художниками и делать шаги в сторону «сотворчества». Сразу несколько крупных граффити 6 и 7 августа появятся на территории между Музеем железных дорог и Балтийским вокзалом. Каждый рисунок — вид на город из окна поезда. Всё официально, поэтому стоит надеяться, что они не будут тут же закрашены.

    К процессу планируют присоединиться участники объединения «Новые городские художники» и провести благотворительную акцию. Одну из работ у любого желающего получится «оживить» с помощью AR-технологий в мобильном приложении Public ARt.

    Вообще акция с граффити — часть большого стрит-феста «#ДвижениеРазрешаю», который в первый августовский уик-энд планируется провести под лозунгом «танцу-рисуй-ешь-катай» в Музее железных дорог. На два дня площадка станет местом притяжения не только свободных художников и ценителей уличной культуры, но также музыкантов разных формаций. На фестиваль приедут диджеи, в частности — DJ Union и DJ Bass king, уличные фокусники и спортсмены.

    Запланирована и образовательная программа: в лектории на главной сцене выступят художник Владимир Абих и исследователь стрит-арта Николай Стекольников, сотрудники Музея стрит-арта и Русского музея. Слово возьмут и представители КГИОП.

    Ради разминки и острых ощущений стоит зайти в зону уличного спорта, которая будет находиться в музее недалеко от экспонатов промышленной техники. Там научат кататься, например, на балансборде — доске на специальном валике, которую для поддержания формы в несезон используют сёрферы и сноубордисты.

    Вход на фестиваль — по обычным билетам в Музей железных дорог (0+). Основная программа в оба дня развернётся с полудня до 20 часов.

    Ольга Минеева

    Фото: предоставлено организаторами

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