Живые граффити и два дня с фокусниками и диджеями: Музей железных дорог открывает двери стрит-арту

До граффити-столицы Петербургу, где то и дело уничтожаются важные для горожан работы, однозначно ещё далеко. Тем более важными кажутся попытки властей вести диалог с уличными художниками и делать шаги в сторону «сотворчества». Сразу несколько крупных граффити 6 и 7 августа появятся на территории между Музеем железных дорог и Балтийским вокзалом. Каждый рисунок — вид на город из окна поезда. Всё официально, поэтому стоит надеяться, что они не будут тут же закрашены.

К процессу планируют присоединиться участники объединения «Новые городские художники» и провести благотворительную акцию. Одну из работ у любого желающего получится «оживить» с помощью AR-технологий в мобильном приложении Public ARt.

Вообще акция с граффити — часть большого стрит-феста «#ДвижениеРазрешаю», который в первый августовский уик-энд планируется провести под лозунгом «танцу-рисуй-ешь-катай» в Музее железных дорог. На два дня площадка станет местом притяжения не только свободных художников и ценителей уличной культуры, но также музыкантов разных формаций. На фестиваль приедут диджеи, в частности — DJ Union и DJ Bass king, уличные фокусники и спортсмены.

Запланирована и образовательная программа: в лектории на главной сцене выступят художник Владимир Абих и исследователь стрит-арта Николай Стекольников, сотрудники Музея стрит-арта и Русского музея. Слово возьмут и представители КГИОП.



Ради разминки и острых ощущений стоит зайти в зону уличного спорта, которая будет находиться в музее недалеко от экспонатов промышленной техники. Там научат кататься, например, на балансборде — доске на специальном валике, которую для поддержания формы в несезон используют сёрферы и сноубордисты.

