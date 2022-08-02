На много миллиардов. В Бельгии рассказали, сколько российских активов заморозили из-за санкций

За прошедшие полгода в Бельгии заморозили 50,5 млрд евро российских средств, которые принадлежат оказавшимся под санкциями ЕС российским физическим лицам и компаниям. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает газета Nieuwsblad со ссылкой на министерство финансов королевства.



По данным издания, в сумму входят все виды финансовых активов — деньги, акции. Они принадлежат 1229 физических лицам и 110 компаниям. Представитель ведомства уточнил, что среди замороженных активов нет недвижимости.