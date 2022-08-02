В Пулково назвали самые популярные направления полётов этого лета

Пресс-служба аэропорта Пулково перечислила наиболее популярные направления, которыми этим летом вылетают из Петербурга.
Как сообщили 2 августа в Пулково, среди отечественных городов российские туристы чаще всего выбирали Москву, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфу, Минеральные Воды, Архангельск и Самару.
Среди действующих сейчас зарубежных направлений лидерами по популярности стали: Анталья, Стамбул, Минск, Ош, Дубай, Ташкент, Бишкек, Душанбе, Даламан и Бодрум.
«Фонтанка» писала, что в конце июля российские компании подали рекордное количество заявок в Росавиацию на летние перелёты в Узбекистан и Казахстан. Перевозчики просят добавить рейсов и на полёты в Турцию, но их количество уступает среднеазиатскому направлению в разы.