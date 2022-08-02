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    Суд отказался заключать под стражу инспектора МЧС, проверявшего сгоревший хостел в Москве

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    Пресненский суд Москвы не стал заключать под стражу инспектора МЧС Романа Сабельникова, обвиняемого по делу о пожаре в хостеле, унесшем жизни 8 человек. Мужчина отправлен под домашний арест, сообщает 2 августа ТАСС.

    «В удовлетворении ходатайства следствия об избрании Сабельникову меры пресечения в виде содержания под стражей отказать, избрать Сабельникову меру пресечения в виде домашнего ареста до 29 сентября», — огласила постановление судья.

    Сабельникову вменяют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Следствие считает, что старший инспектор в ходе проверки в хостеле до пожара ограничился выявлением незначительных нарушений, слукавил в документации и сокрыл материалы о правонарушении по части 14 статьи 19.5 КоАП. В качестве благодарности он якобы получит 4 бутылки дорогого алкоголя.

    С первого раза меру пресечения инспектору избрать не удалось. Суд продлял ему срок задержания.

    Пожар на первом этаже в хостеле на Алма-Атинской улице, 7/2 на юге Москвы начался незадолго до полуночи 29 июля, к часу ночи его потушили. Огонь охватил 100 квадратных метров, погибли восемь человек. Учредителя и гендиректора хостела арестовали. По версии следствия, отец и дочь подделывали документы и удаляли переписки, мешая расследованию.

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