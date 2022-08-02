Суд отказался заключать под стражу инспектора МЧС, проверявшего сгоревший хостел в Москве

Пресненский суд Москвы не стал заключать под стражу инспектора МЧС Романа Сабельникова, обвиняемого по делу о пожаре в хостеле, унесшем жизни 8 человек. Мужчина отправлен под домашний арест, сообщает 2 августа ТАСС.

«В удовлетворении ходатайства следствия об избрании Сабельникову меры пресечения в виде содержания под стражей отказать, избрать Сабельникову меру пресечения в виде домашнего ареста до 29 сентября», — огласила постановление судья.