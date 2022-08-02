В Калифорнии ввели режим ЧС из-за оспы обезьян

В Калифорнии губернатор Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба штата.
«Губернатор Гэвин Ньюсом в рамках борьбы со вспышкой оспы обезьян сегодня объявил режим чрезвычайной ситуации для того, чтобы способствовать мерам по вакцинации в штате», — говорится в сообщении на сайте администрации штата.
Власти сообщают, что Калифорния получила более 61 тыс. доз вакцины от оспы, населению сделали более 25 тыс. прививок.
Как писала «Фонтанка», первый случай обезьяньей оспы выявили в Петербурге — её завёз турист из Европы. Какие у него были симптомы — читайте в материале «Фонтанки».