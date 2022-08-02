В Калифорнии ввели режим ЧС из-за оспы обезьян

В Калифорнии губернатор Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба штата.



«Губернатор Гэвин Ньюсом в рамках борьбы со вспышкой оспы обезьян сегодня объявил режим чрезвычайной ситуации для того, чтобы способствовать мерам по вакцинации в штате», — говорится в сообщении на сайте администрации штата.

Власти сообщают, что Калифорния получила более 61 тыс. доз вакцины от оспы, населению сделали более 25 тыс. прививок.

