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    В Калифорнии ввели режим ЧС из-за оспы обезьян

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    6 комментариев

    В Калифорнии губернатор Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба штата.

    «Губернатор Гэвин Ньюсом в рамках борьбы со вспышкой оспы обезьян сегодня объявил режим чрезвычайной ситуации для того, чтобы способствовать мерам по вакцинации в штате», — говорится в сообщении на сайте администрации штата.

    Власти сообщают, что Калифорния получила более 61 тыс. доз вакцины от оспы, населению сделали более 25 тыс. прививок.

    Как писала «Фонтанка», первый случай обезьяньей оспы выявили в Петербурге — её завёз турист из Европы. Какие у него были симптомы — читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 6

    Kendra02 Авг 2022 в 10:33
    И что?
    +0-0
    РавДейл02 Авг 2022 в 07:57
    Хеопса!!!!!
    +0-0
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