Героями России в ходе спецоперации на Украине стали 17 десантников

17 десантников были удостоены звания Героя России во время спецоперации на Украине. Об этом 2 августа заявил командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский.
«В ходе участия в специальной военной операции на Украине за проявленное мужество и героизм более пяти тысяч военнослужащих войск награждены государственными наградами, а 17 из них удостоены высокого звания Герой Российской Федерации», – сказал он в поздравлении ко Дню ВДВ.
Владимир Путин также поздравил десантников с праздником. Он отметил, что бойцы ВДВ всегда были сильны характером и волей, бесстрашием и братской взаимовыручкой, готовностью по первому зову встать на защиту Отечества. «Уверен, что вы и впредь будете надежно стоять на страже национальных интересов страны, вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи наших вооруженных сил. Желаю вам успехов и всего наилучшего», – подчеркнул президент.
День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечается в России 2 августа. «Фонтанка» писала, что в Петербурге фонтаны в этот день выключать не будут, однако при обнаружении в них купающихся работа сооружений будет приостанавливаться для безопасности горожан.