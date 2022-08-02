Героями России в ходе спецоперации на Украине стали 17 десантников

17 десантников были удостоены звания Героя России во время спецоперации на Украине. Об этом 2 августа заявил командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский.



«В ходе участия в специальной военной операции на Украине за проявленное мужество и героизм более пяти тысяч военнослужащих войск награждены государственными наградами, а 17 из них удостоены высокого звания Герой Российской Федерации», – сказал он в поздравлении ко Дню ВДВ.

