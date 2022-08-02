С Плесецка запустили ракету «Союз-2.1в» с военным спутником

Ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник. Об этом 1 августа сообщает Минобороны РФ.
Запуск произошел в 23:25 мск в понедельник с космодрома Плесецк. Все прошло в штатном режиме.
«Космическая головная часть ракеты космического назначения легкого класса «Союз-2.1в» в составе блока выведения «Волга» и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время – 23 часа 34 минуты (мск) штатно отделилась от второй ступени РН «Союз-2.1в», – заявили в ведомстве (цитата по РИА Новости).
Ранее новый глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что госкорпорации придется в условиях санкций перестраивать свою работу, чтобы выпускать больше спутников. По его словам, в этом плане Россию «давно обогнали» американцы, европейцы и китайцы.