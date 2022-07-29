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    «Американцы давно обогнали». Глава Роскосмоса заявил об отставании в производстве спутников

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    Роскосмосу придется в условиях санкций перестраивать свою работу, чтобы выпускать больше спутников. Об этом 29 июля рассказал гендиректор госпредприятия Юрий Борисов.

    По его словам, Роскосмос в этом плане «сильно задолжал российской экономике».

    «Мы упустили время так называемой индустриальной модели производства автоматических спутников, которые являются основой различных космических систем. <…> Сегодня Роскосмосу необходимо перестроить работу так, чтобы научиться выпускать спутники совершенно в другом количестве. Это потребует коренной перестройки основных процессов технологического цикла – разработки, производства, испытаний, увеличение сроков активного существования. Вся эта работа будет проводиться в условиях санкционных ограничений, в первую очередь, касающихся электронно-компонентной базы», – сказал Борисов (цитата по РИА Новости).

    Он отметил, что американцы, европейцы и китайцы «давно нас в этом плане обогнали».

    При этом Борисов уверен, что несмотря на санкции российская электронная промышленность начинает постепенно возрождаться. Роскосмос будет выстраивать сотрудничество с дружественными странами.

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