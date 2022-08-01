Бывший гендиректор «Яндекса» обжаловал санкции ЕС

Бывший управляющий директор и генеральный директор «Яндекса» Тигран Худавердян обжаловал введенные в отношении него санкции Евросоюза. Об этом 1 августа пишет «Коммерсант» со ссылкой на решение Совета ЕС.



В своем иске, который был подан 7 июня в Европейский суд в Люксембурге, Худавердян указывает на отсутствие конкретных причин и доказательств для введения ограничений. Обоснования ЕС он назвал недостаточными.



Кроме того, он добавил, что не поддерживает действия властей России на Украине. Также в иске сказано, что «Яндекс» не является «существенным источником дохода для правительства России» и «ключевым элементом» в сокрытии информации о военной операции на Украине от россиян.

