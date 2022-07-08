Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, российского золота и Роскомнадзора

Канада расширила санкции против России из-за ситуации на Украине. В списке оказались глава РПЦ, журналисты и даже Роскомнадзор.
Согласно документу, опубликованному 8 июля на сайте МИД страны, под новые ограничения попали девять человек:
- патриарх Кирилл;
- ведущая Екатерина Андреева;
- колумнист «России сегодня» Петр Акопов;
- бывший гендиректор «Яндекса» Тигран Худавердян;
- глава Роскомнадзора Андрей Липов и его заместители Владимир Логунов, Вадим Субботин, Милош Вагнер и Олег Терляков.
Под санкции попали сам Роскомнадзор, информационные агентства ТАСС, Regnum, а также Первый канал, RT, НТВ, компания ВГТРК и другие российские СМИ.
Помимо этого, правительство Канады запретило импорт «отдельных изделий из золота российского происхождения».
Ранее в РПЦ заявляли, что попытки запугать патриарха Кирилла санкциями «бессмысленны» и «абсурдны». Так там ответили на решение Лондона внести предстоятеля в санкционный список.