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    Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, российского золота и Роскомнадзора

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    Канада расширила санкции против России из-за ситуации на Украине. В списке оказались глава РПЦ, журналисты и даже Роскомнадзор.

    Согласно документу, опубликованному 8 июля на сайте МИД страны, под новые ограничения попали девять человек:

    • патриарх Кирилл;
    • ведущая Екатерина Андреева;
    • колумнист «России сегодня» Петр Акопов;
    • бывший гендиректор «Яндекса» Тигран Худавердян;
    • глава Роскомнадзора Андрей Липов и его заместители Владимир Логунов, Вадим Субботин, Милош Вагнер и Олег Терляков.

    Под санкции попали сам Роскомнадзор, информационные агентства ТАСС, Regnum, а также Первый канал, RT, НТВ, компания ВГТРК и другие российские СМИ.

    Помимо этого, правительство Канады запретило импорт «отдельных изделий из золота российского происхождения».

    Ранее в РПЦ заявляли, что попытки запугать патриарха Кирилла санкциями «бессмысленны» и «абсурдны». Так там ответили на решение Лондона внести предстоятеля в санкционный список.

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