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    В РПЦ заявили, что попытки запугать патриарха Кирилла санкциями «бессмысленны» и «абсурдны»

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    9 комментариев

    Представитель РПЦ Владимир Легойда заявил, что ограничения, введённые в отношении патриарха Кирилла со стороны Великобритании, не способны его запугать. Ранее стало известно, что глава Русской православной церкви попал в санкционный список Лондона.

    «Начну с того, что попытки запугать чем-либо предстоятеля Русской церкви или заставить его отказаться от своих взглядов — бессмысленны, абсурдны и бесперспективны. Семья патриарха прошла через годы безбожных гонений, сам он рос и формировался в условиях колоссального давления на веру, которому всегда с честью противостоял», — гласит запись от 16 июня в Telegram-канале Легойды.

    По словам представителя РПЦ, церковь — последнее из оставшихся средств коммуникации, которое «для чего-то пытаются разрушить». Объяснение этому он видит в интересе политических сил, для которых «эскалация конфликта и отдаление мира» — важная цель. Такие меры, по его мнению, способствуют дальнейшему разрыву европейского сообщества с Россией.

    16 июня «Фонтанка» писала, что Великобритания внесла в санкционный список ряд российских граждан, среди которых оказался патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Поводом якобы стала поддержка спецоперации на Украине.

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    Комментарии (9)

    VKuser1115940
    Шато в Швейцарии уже продано?
    267081996
    как его напугаешь, он даже Бога не боится!
    252674901
    Никто не пугает, просто брезгуют.
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