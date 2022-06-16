В РПЦ заявили, что попытки запугать патриарха Кирилла санкциями «бессмысленны» и «абсурдны»

Представитель РПЦ Владимир Легойда заявил, что ограничения, введённые в отношении патриарха Кирилла со стороны Великобритании, не способны его запугать. Ранее стало известно, что глава Русской православной церкви попал в санкционный список Лондона.



«Начну с того, что попытки запугать чем-либо предстоятеля Русской церкви или заставить его отказаться от своих взглядов — бессмысленны, абсурдны и бесперспективны. Семья патриарха прошла через годы безбожных гонений, сам он рос и формировался в условиях колоссального давления на веру, которому всегда с честью противостоял», — гласит запись от 16 июня в Telegram-канале Легойды.

