В РПЦ заявили, что попытки запугать патриарха Кирилла санкциями «бессмысленны» и «абсурдны»

Представитель РПЦ Владимир Легойда заявил, что ограничения, введённые в отношении патриарха Кирилла со стороны Великобритании, не способны его запугать. Ранее стало известно, что глава Русской православной церкви попал в санкционный список Лондона.
«Начну с того, что попытки запугать чем-либо предстоятеля Русской церкви или заставить его отказаться от своих взглядов — бессмысленны, абсурдны и бесперспективны. Семья патриарха прошла через годы безбожных гонений, сам он рос и формировался в условиях колоссального давления на веру, которому всегда с честью противостоял», — гласит запись от 16 июня в Telegram-канале Легойды.
По словам представителя РПЦ, церковь — последнее из оставшихся средств коммуникации, которое «для чего-то пытаются разрушить». Объяснение этому он видит в интересе политических сил, для которых «эскалация конфликта и отдаление мира» — важная цель. Такие меры, по его мнению, способствуют дальнейшему разрыву европейского сообщества с Россией.
16 июня «Фонтанка» писала, что Великобритания внесла в санкционный список ряд российских граждан, среди которых оказался патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Поводом якобы стала поддержка спецоперации на Украине.