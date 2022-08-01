Под Вологдой нашли женщину с детьми, которые три дня бродили по лесу

В Вологодской области спасли женщину с детьми, которые заблудились в лесу и бродили несколько дней. Об этом 1 августа рассказали в региональном СУ СКР.



О пропаже 52-летней жительницы Мончегорска с двумя детьми в деревне Красново Шекснинского района правоохранителям стало известно 30 июля. СК возбудил уголовное дело. К поискам подключились силы МВД, МЧС, а также общественность и волонтеры. Искали пропавших с помощью спецтехники. Лес прочесывали на вездеходах, помогал и воздушный транспорт.