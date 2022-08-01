В полиции рассказали, что творилось в окне дома в Кронштадте до того, как в него кинематографично зашла ДПС

Начало задержанию жительницы Кронштадта положил крик мужчины, который услышали прохожие. Он просил спасти его от подруги, сделавшей его пленником в собственной квартире.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 1 августа, полураздетый мужчина в окне дома № 22 по улице Восстания привлёк внимание прохожего в восьмом часу вечера 30 июля. Он утверждал, что его порезали ножом и не выпускают из квартиры. Кровоподтёки подсказывали, что субботний вечер у мужчины выдался не из лёгких.

