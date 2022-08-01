    Пробки

    4/10

    usd62.05eur63.25
    Что происходит в СербииFan-id и футбол - кто лишний?Валюту не снять еще полгодаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Жительница Кронштадта показала «когти» и заперлась в квартире. Кинематографичный заход полиции попал на видео

    1267
    1 комментарий

    Инспекторам ДПС в Кронштадте пришлось лезть в окно, чтобы спасти мужчину от подруги с ножом. Трамплином им послужил автомобиль патрульно-постовой службы.

    «Фонтанка.ру»

    Видеозапись командной работы в распоряжении «Фонтанки» оказалась 1 августа. Информация о ножевом ранении в квартире на улице Восстания, 22, распространилась по радиоэфиру около семи часов вечера 30 июля, первыми на месте были сотрудники ДПС.

    Дверь квартиры была заблокирована, инспекторы приняли решение не дожидаться спасателей и заходить через окно. Добраться до второго этажа первому удалось благодаря автомобилю ППС и крепкой спине коллеги.

    По предварительной информации, потерпевший остался жив, ему оказана медицинская помощь. 45-летняя сожительница задержана.

    Сотрудники ДПС, отметившиеся на видео, уже становились героями новостей, рассказал собеседник «Фонтанки». В начале февраля они оторвались от составления административного протокола, чтобы догнать и потушить загоревшуюся на ходу «Субару».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1