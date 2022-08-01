Жительница Кронштадта показала «когти» и заперлась в квартире. Кинематографичный заход полиции попал на видео

Инспекторам ДПС в Кронштадте пришлось лезть в окно, чтобы спасти мужчину от подруги с ножом. Трамплином им послужил автомобиль патрульно-постовой службы.
«Фонтанка.ру»
Видеозапись командной работы в распоряжении «Фонтанки» оказалась 1 августа. Информация о ножевом ранении в квартире на улице Восстания, 22, распространилась по радиоэфиру около семи часов вечера 30 июля, первыми на месте были сотрудники ДПС.
Дверь квартиры была заблокирована, инспекторы приняли решение не дожидаться спасателей и заходить через окно. Добраться до второго этажа первому удалось благодаря автомобилю ППС и крепкой спине коллеги.
По предварительной информации, потерпевший остался жив, ему оказана медицинская помощь. 45-летняя сожительница задержана.
Сотрудники ДПС, отметившиеся на видео, уже становились героями новостей, рассказал собеседник «Фонтанки». В начале февраля они оторвались от составления административного протокола, чтобы догнать и потушить загоревшуюся на ходу «Субару».