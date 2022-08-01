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    COVID-19

    Роспотребнадзор рассказал, кто и как болеет новым коронавирусом в Петербурге

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    Новая волна коронавируса уже в Петербурге, заявила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова

    «Эпидемиологическая ситуация напряженная. Последние две недели видим интенсивный рост заболеваемости. Но она под контролем, поскольку болеют сейчас преимущественно взрослые и заболевание проходит по форме ОРВИ или в бессимптомной вариации. Госпитализированных немного, пневмонии незначительный рост, а бессимптомной формы и ОРЗ выросли почти в четыре раза», — рассказала Башкетова 1 августа в эфире канала «Санкт-Петербург».

    По её словам, нагрузки на врачей пока нет, но ситуация настораживает. Бессимптомные носители распространяют инфекцию.

    «Мы настоятельно рекомендуем лицам, которые ездят в общественном транспорте, носить маски», — добавила Башкетова.

    О росте заболеваемости в Петербурге заявил и губернатор Александр Беглов, рассказал он и о возвращении масок и других ограничений из-за новой волны COVID-19.

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