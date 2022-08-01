Вставай рано, поезжай далеко, экономь: восемь советов от пенсионерки, как питаться дешевле

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С раннего утра пенсионеры едут на рынок, лавируют между скидками в продуктовых и выживают на сумму, которую иногда стыдно и озвучить. Как выяснилось, это актуальный опыт на все времена. Корреспондент «Фонтанки» в качестве эксперимента попросил поделиться лайфхаками собственную бабушку, перевел рассказ на современный лад и кое-что добавил.

«Как еду со скидками покупать? Ох, сейчас я тебе расскажу. Я в магазины каждый день хожу!» — бабушка страшно обрадовалась моему вопросу. И срочно поставила на плиту чайник, а предо мной тарелку с курицей и вареной картошкой. Остается только догадываться, когда успела подготовиться — я же предупредил всего за час до приезда. Хотя это в её стиле: она встречает хлебом и солью всех, от дальних родственников до электриков и строителей. Даже приезд на 15 минут всегда превращается в банкет с переменой блюд. Всё это она покупает со скидками и готовит сама.



Ангелине Васильевне 76 лет. Она родом из небольшой деревни в Ивановской области, которой уже и на картах нет. Из многодетной деревенской семьи в молодости сбежала в большой город и всю жизнь проработала контролером на заводе, после комнаты в коммуналке получила квартиру, стала ветераном труда федерального значения, почетно ушла на пенсию. На старости лет покупка пропитания стала главным её хобби вместе с подругами, кроме, конечно, обсуждения прохожих на лавочке у пятиэтажки около станции метро «Ленинский проспект».



На пенсию не жалуется — с последним повышением выходит почти 25 тысяч рублей, не одинока — рядом всегда дочь, трое внуков, но выгодная добыча разжигает азарт к жизни и заставляет с утра пораньше, хромая и с палочкой, отправляться в скидочные дали.

«В голове не укладывается, как можно ходить по магазину и на цены не смотреть! У меня знакомая блокадница, пенсия 40 тысяч, и она просто кидает в корзину всё не глядя! И зубы в частной клинике вставляет!» — негодует бабушка.

Приношу очки. Листаем с ней каталог «Яндекс.Лавки» и «Самоката», в которых я обычно заказываю еду домой. Привычка времен удаленки и пандемии. «Сколько-сколько? Сосиски? Колбаса? Соки? Да ты с ума сошёл что ли?!» — удивляется она ценам и выбору и достает свои каталоги из «Магнитов» и «Пятерочек», которые добывает раз в неделю. Кроме того, в каждом магазине скидки в свой специальный день для пенсионеров, есть бонусные программы и карточки постоянного клиента. Все эти сакральные знания позволяют бабушке экономить.



«Здесь по понедельникам скидка 10% пенсионерам. А еще два раза месяц — 20%. Тут 11% с 8 до 14 часов. Но только в понедельник и среду, — перечисляет она свои знания. — Ты записывать будешь?»

Делюсь тем, что записал. Хотя для некоторых это, вероятно, секрет Полишинеля.

1. Составь список и не спеши. Перед походом в магазин бабушка рекомендует записать планируемые покупки. Причем не за пять минут до выхода из дома, а за пару дней. Постепенно вносить в листочек всё нужное и четко его придерживаться. Что-то не из списка можно приобрести, только если выгода очень большая и продукт долгосрочно пригодится — типа масла, сахара, соли, консервов.



2. Не покупай всё в одном месте. Да, это удобно. Но закупаться можно постепенно, выбирая там, где подешевле. Для этого надо пройтись по магазинам и соседним рыночкам, сравнить: в одном что-то одно дешевле, а в другом что-то другое. Со временем будешь знать, что и где.

3. Не дай себя обмануть. Хорошо бы знать цены на основные продукты или хранить у себя список покупок с прежними ценами — так скидки не дадут сбить с толку и купить что-то по перечеркнутой завышенной цене.

Еще момент: скидка 10–20% нормально. А если 40–50%, то уже надо внимательно изучать товар: важно смотреть сроки годности, чтобы уже на следующее утро не пришлось выбрасывать. Такое тоже можно покупать, если пойдет на стол прямо в тот же день или очень скоро. По той же причине надо быть осторожнее с акциями «3 по цене 2» и прочими — есть риск просто выкинуть и продукты, и деньги.



4. Не гонись за брендами. Продукты «Каждый день», «365 дней» и прочие собственные изобретения магазинов обычно дешевле и не сильно хуже. Часто даже не зная, что в тарелке, невозможно догадаться, что и где сделано. Нет смысла переплачивать.

5. Смотри каталоги. Не обязательно бегать по всему магазину в поисках выгоды, можно заранее изучать каталоги магазинов. Это почти ретро, ведь бабушка берет их в печатном виде. Но на самом деле все есть в электронном. У «Перекрестка» раз в неделю появляется буклет примерно на 1 000 товаров, в котором скидки до 60%. Каталоги на EuroSpar по отдельным магазинам тут. В «Ленте» здесь, «О`Кей» — тут, у «Дикси» свежие буклеты на главной странице.



6. Следи за скидками. Для отдельных категорий есть время скидок. Например, в «Дикси» акция «Скидка пенсионерам и родителям с детьми» действует с 9:00 до 11:00. В «Перекрестке» скидка 10% для пенсионеров каждый будний день с 9:00 до 13:00. Кроме того, два раза в месяц есть «Дни пенсионера», когда скидка 20%. В «Ашане» скидка для пенсионеров 7% с понедельника по пятницу до 12:00. Такие часы есть во многих торговых точках — лучше узнать, что у вас есть рядом с домом, запомнить или записать график.

7. Получай карточки постоянного клиента. У бабушки целая россыпь карточек из всех соседних супермаркетов. Она тот самый человек, который собирает все наклейки и талоны и забирает потом сковородки и все, что дают. Это бесплатно и выгодно.

Можно добавить к этому использование карточек с кешбэком. Например, по карте «МИР» 15% кешбэк за каждую вторую покупку от 1 500 рублей в «Пятерочке» и 10% — в «Самокате».

8. Завязывай с полуфабрикатами и колбасами. Лучше вместо всех этих готовых пельменей и вареников с сосисками покупать настоящее мясо — одна пачка сарделек равна цене целой курицы, которую можно разделить на 3–4 блюда. Лучше покупать свежую печень, рыбу, крупы, молочку, овощи и фрукты по сезону, муку и сахар и готовить самостоятельно. Что-то запечь, потушить или на фарш и суп отправить — выйдет и дешевле, и вкуснее.



Вместо лимонадов и соков в пакетах, которые состоят из химии и сахара, варить компоты и морсы. Легко делать салаты — морковь, свекла, капуста и картошка стоят недорого, а из них можно собрать множество вариантов блюд.

9. Стоит поездить на рынок или овощебазу. Как экономить на Софийской овощебазе и закупать фрукты ящиками за копейки — «Фонтанка» рассказывала здесь.

Вопрос к читателям: расскажите, а как экономите вы?

Илья Казаков, «Фонтанка»

