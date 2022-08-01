Суд не отпустил воспитывать детей женщину, давившую машины и людей в центре Петербурга

Смольнинский районный суд избрал меру пресечения петербурженке, нетрезвый заезд которой на «Ленд Ровере» стоил жизни мужчине и отправил в больницу женщину.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 1 августа следствие попросило для 36-летней Екатерины Бородиной арест. Сама она рассчитывала на меру, не связанную с заключением под стражу — хотела продолжить воспитывать детей и работать, чтобы возместить ущерб пострадавшим машинам и людям.
Согласно материалам дела, около одиннадцати часов утра 30 июля Бородина не справилась с управлением «Ленд Ровера» и на перекрёстке Военной и Полтавского проезда въехала в стоявший «Ниссан», двоих людей рядом с ним и припаркованную «Тойоту». По предварительным данным «Фонтанки», внедорожник также задел «Мазду».
В результате в больнице оказалась 63-летняя пассажирка «Ниссана», водитель, который был на два года старше, от полученных травм умер.
По информации «Фонтанки», Бородина работает менеджером и живёт в центре города, «Ленд Ровер» принадлежит фирме. Ей вменяют пьяное нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК).
«При прохождении освидетельствования у обвиняемой установлено состояние алкогольного опьянения в 1.142 мг/л», — сообщили в объединённой пресс-службе судов.
Женщина признала вину в полном объёме, но избежать следственного изолятора это не помогло. Её арестовали до 29 сентября.