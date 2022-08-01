Водоканал рассказал, где не стоит парковаться во время нашествия «Фриды» и ей подобных

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» определил участки, где в случае выпадения сверхинтенсивных осадков наиболее велика вероятность возникновения подтопления. На этих участках особо не рекомендуется парковать свою машину, отметили в Водоканале 1 августа.
По данным специалистов предприятия, самые сильные дожди ожидаются в ночь с 1 на 2 августа. Чтобы машины в это время не оказались в зоне возможных скоплений воды, Водоканал рекомендует автомобилистам избежать парковки на «уязвимых» участках:
- пересечение пр. Испытателей и Богатырского пр.;
- перекресток Парашютной ул. и ул. Репищева;
- перекресток пр. Энгельса и пр. Луначарского;
- перекресток пр. Просвещения и ул. Есенина;
- Привокзальная площадь, город Ломоносов.
Автомобилистов просят быть внимательными и по возможности избегать низких участков дороги под мостами и путепроводами.
Напомним, ранее в Водоканале рассказали, на какие районы Петербурга сильнее всего обрушится циклон «Фрида».