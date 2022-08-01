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    Водоканал рассказал, в каких районах Петербурга ждать разгула «Фриды»

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    В Петербурге готовятся к обильным дождям. Вечером 1 августа на город обрушится циклон «Фрида». А пока можно проверить свою фантазию в погодном приложении.

    По предварительным расчетам синоптиков, туча надвигается на Петербург со стороны Псковской области и пройдет через Петродворцовый район в сторону Приморского и Курортного районов, сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Сильные дожди в городе ожидают с девяти часов вечера до девяти утра 2 августа. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

    В ожидании дождей «Водоканал» взял на особый контроль работу системы канализации на «уязвимых» к подтоплениям адресах, отмечают на предприятии. На одном из самых уязвимых участков — перекрестке Парашютной и Репищевой улиц — разместили насосную станцию. Всего в городе сегодня работают 72 бригады специалистов, а в ночь на 2 августа будут дежурить 10 бригад со специализированной откачивающей техникой. В приемных резервуарах главных насосных станций на канализационных очистных понизили уровень воды до минимума, чтобы часть дождевой воды могла уйти в канализацию.

    Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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    Собственников просят проверить системы водоотведения и дренажные устройства в подвальных помещениях и на всякий случай перенести из заглубленных помещений ценное имущество. Водителей призывают в сильный дождь избегать низких участков дороги под мостами и путепроводами и не пытаться форсировать подтопленные участки, а пешеходов — не спускаться в подземные переходы и заглубленные помещения. О скоплении воды нужно сообщать на Горячую линию «Водоканала» по телефону: 305–09–09.

    «Яндекс.Погода», впрочем, уже рисует над Петербургом тучу. Читатель «Фонтанки» разглядел в ее очертаниях «циклон с двумя мордами». А что видите вы?

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
    Фото: Читатель «Фонтанки»

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