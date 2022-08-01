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    Двух подозреваемых в зимнем нападении на Дачном суд отправил в СИЗО

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    Кировский районный суд не смягчился признательными показаниями двух молодых людей, которых подозревают в нападении на 18-летнего по мотивам ненависти к определенной социальной группе.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 1 августа, по версии следствия, Никита Комков и Иван Лавренчук вечером 20 февраля этого года у дома 12–14 по Дачному проспекту избили молодого человека неустановленным предметом.

    «Фонтанка» писала, что на подозреваемых вышли в ходе расследования нападения центром «Э» в саду Сан-Галли. У них в ходе обысков нашли принадлежавшие юноше кольцо, ноутбук, нож и документы на аэрозольный «Пионер».

    Следствие квалифицирует их действия как хулиганство по мотивам ненависти или вражды в отношении определенной социальной группы. По предварительной информации, молодые люди позиционируют себя как «правых».

    Сами фигуранты и их адвокаты просили более мягкую меру пресечения, мотивируя, в том числе, дачей признательных показаний. Однако суд отправил их в СИЗО, пока до 26 сентября.

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