Знакомый Центра «Э» по нападению в саду Сан-Галли подозревается еще в одном эпизоде

Оперативники Центра «Э» накануне задержали двух юношей по подозрению в хулиганстве. Третий с марта сидит под домашним арестом и полиции знаком по аналогичному делу. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 28 июля.

Инцидент, в котором могут быть замешаны товарищи, произошел поздним вечером 20 февраля на Дачном проспекте. Неизвестные тогда избили 18-летнего петербуржца «неустановленным предметом». Потерпевший решил не обращаться в полицию. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых оперативники изъяли принадлежавшие юноше кольцо, ноутбук, нож и документы на аэрозольный «Пионер».