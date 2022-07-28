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    Знакомый Центра «Э» по нападению в саду Сан-Галли подозревается еще в одном эпизоде

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    Оперативники Центра «Э» накануне задержали двух юношей по подозрению в хулиганстве. Третий с марта сидит под домашним арестом и полиции знаком по аналогичному делу. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 28 июля.

    Инцидент, в котором могут быть замешаны товарищи, произошел поздним вечером 20 февраля на Дачном проспекте. Неизвестные тогда избили 18-летнего петербуржца «неустановленным предметом». Потерпевший решил не обращаться в полицию. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых оперативники изъяли принадлежавшие юноше кольцо, ноутбук, нож и документы на аэрозольный «Пионер».

    Как писала «Фонтанка», один из фигурантов уже находится под домашним арестом по делу о драке в саду Сан-Галли. Тогда в 20-летнего петербуржца стреляли из «Добрыни». Оперативники увидели в совершенном хулиганстве мотив ненависти в отношении социальной группы.

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