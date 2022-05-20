Центр «Э» задержал подростков после стрельбы по «чужому» в саду «Сан-Галли»

Оперативники центра «Э» спустя более чем два месяца смогли установить личности тех, кто мог учинить драку в саду «Сан-Галли» на Лиговском проспекте. Тогда в результате выстрела из аэрозольного «Добрыни» пострадал 20-летний петербуржец.
Подозреваемых четверо. Как стало известно «Фонтанке» 20 мая, всем 16–17 лет. Причем один из них учится в 9-м классе, другой вообще ничем не занимается. Остальные посещают пары в техникуме и академии. У полиции есть основания полагать, что именно они 5 марта избили 20-летнего и применили аэрозольный пистолет. При этом оперативники увидели в совершенном хулиганстве мотив ненависти в отношении социальной группы.
Юноши процессуально задержаны, в ходе обысков изъяты ножи, пневматический и аэрозольные пистолеты, баллончик, кобура, одежда, в которой подозреваемые могли быть в тот вечер.