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    Пожилой водитель устроил гонки с полицией в Ленобласти. Ловили его со стрельбой

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    Полицейским Сланцевского района Ленобласти пришлось стрелять по колесам «Йети», чтобы остановить ее водителя. За рулем оказался нетрезвый пенсионер с просроченными правами.

    МВД по Санкт-Петербургу и ЛО

    В 18:50 31 июля на 33-м километре дороги Гостицы — Пустомержа сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Skoda Yeti, принадлежащий 68-летнему мужчине, сообщает 1 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Пожилой водитель требования об остановке проигнорировал и прибавил скорость, пытаясь скрыться. Инспекторы бросились в погоню.

    У дома 58 в деревне Заручье Сланцевского района полицейские достали табельное. Один из инспекторов сделал предупредительный в воздух и несколько раз пальнул по колесам «Шкоды». Судя по видео, после погони пришлось еще и пробежаться. Несколько раз приказав водителю выйти из машины и не добившись реакции, полицейские вытащили седого мужчину из салона, повалили на землю и сковали наручниками.

    Выяснилось, что водитель «Шкоды» был пьян и управлял автомобилем без прав — водительское удостоверение у него было просрочено. Задержанного доставили в дежурную часть и составили на него административный протокол за «пьяную» езду без прав по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ.

    В результате применения оружия никто не пострадал, добавляют в главке.

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