Пожилой водитель устроил гонки с полицией в Ленобласти. Ловили его со стрельбой

В 18:50 31 июля на 33-м километре дороги Гостицы — Пустомержа сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Skoda Yeti, принадлежащий 68-летнему мужчине, сообщает 1 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Пожилой водитель требования об остановке проигнорировал и прибавил скорость, пытаясь скрыться. Инспекторы бросились в погоню.

У дома 58 в деревне Заручье Сланцевского района полицейские достали табельное. Один из инспекторов сделал предупредительный в воздух и несколько раз пальнул по колесам «Шкоды». Судя по видео, после погони пришлось еще и пробежаться. Несколько раз приказав водителю выйти из машины и не добившись реакции, полицейские вытащили седого мужчину из салона, повалили на землю и сковали наручниками.

Выяснилось, что водитель «Шкоды» был пьян и управлял автомобилем без прав — водительское удостоверение у него было просрочено. Задержанного доставили в дежурную часть и составили на него административный протокол за «пьяную» езду без прав по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ.