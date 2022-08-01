В Педиатрическом университете за 12 часов собрали кисть ребенку, который засунул руку в мясорубку

Всю ночь специалисты Педиатрического университета спасали руку годовалому малышу, который засунул конечность в электромясорубку.



У ребенка, как сообщает пресс-служба университета, были раздроблены четыре пальца. Особенно досталось третьему (среднему) и четвёртому (безымянному).



«Мы смогли собрать все пальцы, выполнили микрохирургический шов нервов, сосудов. Удалось восстановить кровоснабжение в трёх пальцах, в четвёртом провели аутотрансплантацию — взяли фрагмент собственной вены ребёнка и заместили им повреждённую артерию», — сообщил сосудистый хирург Левтер Колбая.

