В Педиатрическом университете за 12 часов собрали кисть ребенку, который засунул руку в мясорубку

Всю ночь специалисты Педиатрического университета спасали руку годовалому малышу, который засунул конечность в электромясорубку.
У ребенка, как сообщает пресс-служба университета, были раздроблены четыре пальца. Особенно досталось третьему (среднему) и четвёртому (безымянному).
«Мы смогли собрать все пальцы, выполнили микрохирургический шов нервов, сосудов. Удалось восстановить кровоснабжение в трёх пальцах, в четвёртом провели аутотрансплантацию — взяли фрагмент собственной вены ребёнка и заместили им повреждённую артерию», — сообщил сосудистый хирург Левтер Колбая.
Операция длилась больше 12 часов. Сейчас ребенок находится в отделении реанимации. Ему предстоит долгое лечение и реабилитация.
Похожую по сложности операцию провели сотрудники больницы в Нижегородской области, где ребенок засунул руку в барабан стиральной машины.
«Фонтанка» писала, что мальчика с травмой руки из-за электромясорубки, оставленной мамой без присмотра, увезли из квартиры на проспекте Большевиков накануне.