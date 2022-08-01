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    В Педиатрическом университете за 12 часов собрали кисть ребенку, который засунул руку в мясорубку

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    Всю ночь специалисты Педиатрического университета спасали руку годовалому малышу, который засунул конечность в электромясорубку.

    У ребенка, как сообщает пресс-служба университета, были раздроблены четыре пальца. Особенно досталось третьему (среднему) и четвёртому (безымянному).

    «Мы смогли собрать все пальцы, выполнили микрохирургический шов нервов, сосудов. Удалось восстановить кровоснабжение в трёх пальцах, в четвёртом провели аутотрансплантацию — взяли фрагмент собственной вены ребёнка и заместили им повреждённую артерию», — сообщил сосудистый хирург Левтер Колбая.

    Операция длилась больше 12 часов. Сейчас ребенок находится в отделении реанимации. Ему предстоит долгое лечение и реабилитация.

    Похожую по сложности операцию провели сотрудники больницы в Нижегородской области, где ребенок засунул руку в барабан стиральной машины.

    «Фонтанка» писала, что мальчика с травмой руки из-за электромясорубки, оставленной мамой без присмотра, увезли из квартиры на проспекте Большевиков накануне.

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