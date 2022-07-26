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    В Нижегородской области ребенку оторвало руку барабаном стиральной машины

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    Пятилетний мальчик получил тяжелую травму в Нижегородской области, сунув руку в работающую стиральную машину. Оторванную конечность смогли пришить врачи Университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде.

    Как сообщает пресс-служба университета 26 июля, несчастный случай произошел два дня назад в городе Семенове. У стиральной машины оказалась неисправной блокировка дверцы. Ребенок сунул туда руку и ее оторвало до локтя, рассказывают в медучреждении.

    Первую помощь пострадавшему оказали врачи Семеновской больницы, затем его в тяжелом состоянии и с большой потерей крови вертолетом доставили в Нижний Новгород.

    Врачи Университетской клиники четыре часа оперировали мальчика, смогли приживить руку, восстановить кровоснабжение и жизнеспособность конечности. Сейчас пациент в стабильном состоянии.

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    Комментарии 7

    Komarinsk201926 Июл 2022 в 13:54
    Фильм ужасов...
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