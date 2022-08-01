Петербурженка на «Поло» кувырнулась в кювет под Тихвином, в больницу попал юный пассажир

Жительница Петербурга попала в серьезное ДТП в Тихвинском районе Ленобласти, не удержав машину на дороге. Травмы получил ее несовершеннолетний пассажир.
Авария произошла в 20:40 30 июля на 186-м километре дороги Лодейное Поле — Чудово, стало известно «Фонтанке» 1 августа. 40-летняя петербурженка на автомобиле Volkswagen Polo, принадлежащем 47-летнему мужчине, не справилась с управлением и съехала в кювет, после чего машина опрокинулась и врезалась в препятствие.
В результате ДТП 17-летний пассажир «Фольксвагена» получил закрытую травму грудной клетки, ушиб легких, перелом позвонка, ушибленную рану уха и ссадины на спине. Молодого человека госпитализировали в состоянии средней тяжести. Женщина-водитель в 2022 году ни разу не привлекалась за нарушения ПДД.