Что сказал Путин о ядерной войне: новости о санкциях и спецоперации за 1 августа

На сайте Кремля опубликовали приветственное слово Владимира Путина к участникам десятой конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия Фото: Kremlin.ru Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 1 августа.

Первое судно с зерном вышло из Одессы Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженный кукурузой, отправился в Ливан. По сообщению Минобороны Турции, судно достигнет Стамбула 2 августа и пройдет там досмотр.

Информацию о выходе судна из Одессы подтвердили Минобороны РФ и управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. Украинский министр инфраструктуры также заявил, что в Киеве хотят выйти на полную мощность перевалки сельхозпродукции через украинские порты в ближайшие недели. В российском Минобороны уточнили, что морской коридор, по которому пойдет Razoni, проходит в северо-западной части Черного моря. Отплывший сухогруз стал первым в рамках реализации «продуктовой сделки» по вывозу зерновых с Украины, которая опосредованно заключена между Россией и Украиной через отдельные документы, подписанные странами с Турцией и ООН.

Возбуждено уголовное дело о взрыве в Севастополе Следственный комитет России возбудил дело факту взрыва на территории штаба Черноморского флота. Дело заведено по статье о покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом. Напомним, 31 июля около 6 часов утра на территории штаба Черноморского флота в Севастополе произошел взрыв беспилотного летательного аппарата, пострадали шесть человек. По данным СК РФ, дрон был начинен поражающими элементами. После удара в Севастополе отменили праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ и ввели «желтый» уровень террористической опасности.

Чаи Lipton, Saito и Brooke Bond уходят с российского рынка Компания Ekaterra — владелец брендов Lipton, Saito и Brooke Bond — покидает российский рынок. Об этом сообщает РИА Новости. Чаи перестанут производить в России к концу года, вскоре после этого будет остановлена их продажа.

Путин высказался о ядерной войне Владимир Путин принял участие в десятой конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Заключенный между 191 государством в 1968 году договор закрепил существование пяти ядерных держав (США, СССР, Великобритания, Франция, Китай), которые обязались никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать страны, не обладающее ядерным оружием, к производству или приобретению его. Остальные же страны, подписавшие договор, обязались это оружие не производить и не покупать.

— Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений, — заявил в своем приветственном слове российский президент. — Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества. Россия добавила расширила черный список Россия же сегодня внесла в черный список еще 39 политиков, бизнесменов и журналистов Великобритании, сообщил МИД. Под санкции среди прочих попали экс-премьер Дэвид Кэмерон, ряд британских депутатов, в том числе муниципальных, журналисты «Би-би-си», Sky News, Daily Telegraph.



Депортация нарушителей на Украину застопорилась Российские суды начали отменять решения о выдворении граждан Украины из РФ «ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения», сообщает «Коммерсант». Речь идет о людях, которые находятся в центрах временного содержания иностранных граждан за нарушения миграционного законодательства.

После начала спецоперации высылка на территорию Украины стала физически невозможна, и более сотни человек застряли в таких центрах. Эксперты Московской Хельсинкской группы рассказали изданию, что суды отменили решения о выдворении минимум 21 человека из подмосковного центра, еще 30 украинцев освобождены в Санкт-Петербурге.

Heineken планирует продать российский бизнес до конца года Пивоваренный концерн Heineken оценил свои российские активы в 475 миллионов евро и заявил, что планирует продать их в 2022 году. Об этом говорится в отчетности Heineken, изученной изданием «Ведомости».

Компания приостановила работу в России в конце марта. Тогда же в Heineken заявили, что все семь российских заводов продолжат работу, пока не будут проданы. OBI продала российский бизнес Компания OBI GmbH закрыла сделку по продаже российского бизнеса, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным издания, речь идет о продаже шести юридических лиц. На первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Позже ГИСК Маx может продать свою часть бизнеса «третьим лицам».