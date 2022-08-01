Прокуратура Петербурга заставила компанию — владельца прогулочных судов заплатить за парковку на Фонтанке

Парковка пассажирских теплоходов на Фонтанке оказалась незаконной. Прокуратура заставила собственника заплатить городу.
Как сообщает пресс-служба ведомства 1 августа, природоохранная прокуратура обратилась в суд после совместной проверки с комитетом по природопользованию и транспортной полицией участка акватории от Лештукова моста до Семеновского. Выяснилось, что ООО «Телоход Спб» использовало понтоны для швартовки судов, посадки и высадки пассажиров без оформления договора водопользования.
Прокуратура Санкт-Петербурга
Иск о запрете компании использовать водный объект без нужных документов был судом удовлетворен.
После этого ООО заключило договор с комитетом по природопользованию.
«Фонтанка» подробно писала о проблемах компаний, которые работают в сфере водных прогулок в Петербурге в тексте «Белые кораблики. Речной транспорт встречает сезон без причалов, интуристов и с нелегалами».