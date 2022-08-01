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    Прокуратура Петербурга заставила компанию — владельца прогулочных судов заплатить за парковку на Фонтанке

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    3 комментария

    Парковка пассажирских теплоходов на Фонтанке оказалась незаконной. Прокуратура заставила собственника заплатить городу.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 1 августа, природоохранная прокуратура обратилась в суд после совместной проверки с комитетом по природопользованию и транспортной полицией участка акватории от Лештукова моста до Семеновского. Выяснилось, что ООО «Телоход Спб» использовало понтоны для швартовки судов, посадки и высадки пассажиров без оформления договора водопользования.

    Прокуратура Санкт-Петербурга

    Иск о запрете компании использовать водный объект без нужных документов был судом удовлетворен.

    После этого ООО заключило договор с комитетом по природопользованию.

    «Фонтанка» подробно писала о проблемах компаний, которые работают в сфере водных прогулок в Петербурге в тексте «Белые кораблики. Речной транспорт встречает сезон без причалов, интуристов и с нелегалами».

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    Комментарии 3

    Zdobsi01 Авг 2022 в 10:18
    За столько лет не смогли упорядочить все и унифицировать и сделать прозрачными процедуры и информацию о торгах и местах причалов. Где карта онлайн? Где унифицированные причалы/оборудование?Например в Германии можно на детской площадке можно обнаружить на самих сооружениях железную выбитую табличку с рег. номером, кто отвечает, телефон для связи. И только у нас этот идиотизм с Гимс кормушкой, с перевозками, с техническим оформлением. Теперь ещё все в электронном виде-куаркоды... Интернет на воде а городе есть, а на Оби или в Астрахани, Финском заливе или где то просто отсутствует. А что с техосмотрами мвломерных судов сделали в этом году-совсем жуть. Это коррупционной корыто, касающееся водных видов передвижения пора разламывать.Даже с машинами удалось сделать проще и понятнее все и не так все трудно. А тут тёмный лес. Коммерческие/некоммерческие права гимс вот эти разрешения и т.п. Почему не сделать то все понятно и видно?
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