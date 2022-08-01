Петербургские врачи ставят пациентам напечатанные на 3D-принтере протезы

В Петербургском городском онкологическом центре поставили женщине уникальный эндопротез, напечатанный специально для нее на 3D-принтере. «Фонтанка» рассказывает, чем такие протезы отличаются от заводских и в каких случаях их использование оправданно. Непонятная шишка оказалась саркомой



Операции по установке протезов длятся 4–5 часов Поделиться Поделиться





Индивидуальные протезы изготавливать непросто. Прежде всего потому, что этому предшествует масштабный подготовительный этап: необходимо создать анатомическую модель поврежденной опухолью кости или сустава, на основе которой затем заказать изделие в специальной компании — а таких в России немного. Сам процесс печати на 3D-принтере конструкции из специального металлического порошкового сплава занимает несколько дней. Этот материал часто используют в медицине: например, хирурги-стоматологи делают из него искусственные челюсти. В онкохирургии такие протезы ставят редко — несколько раз в год.

Однако, несмотря на все трудности, изготовленные таким образом протезы более надежны в эксплуатации, приживаются лучше и позволяют пациентам сохранить такое же качество жизни, как и до операции. Например, недавно выписанной из больницы 70-летней Людмиле Гуркиной, по прогнозам медиков, через несколько дней не потребуются даже костыли. Хотя с такой локализацией опухоли женщине грозила ампутация конечности ниже колена и пожизненное передвижение только на костылях или в инвалидном кресле. Людмила Гуркина уже на пенсии. Летом 2021 года женщина заметила на голени какую-то шишку. Но — пандемия. В больницу идти страшно.

«Мы посоветовались с мужем и решили, что это вылезшие вены, пугаться не стоит. Тем более, что шишка не болела и никак не беспокоила», — вспоминает петербурженка. Однако спустя несколько месяцев уплотнение стало увеличиваться. И, хотя оно так и не болело, дети настояли, чтобы мать сходила к врачу. «Я пошла к хирургу и, конечно, надеялась: ничего страшного, опухоль доброкачественная. Но врач сразу предположил саркому* и направил меня к онкологу», — говорит наша героиня. В Петербургском онкоцентре диагноз подтвердился.

«Что интересно, я совсем не боялась. Врачи сказали, что беспокоиться не нужно, это лечится. И обещали, что все будет хорошо. Я им поверила сразу», — рассказывает Людмила Гуркина.

После операции по установке эндопротеза и реабилитации Людмила Гуркина сможет ходить самостоятельно. Поделиться Поделиться





На операцию пенсионерку забрали почти сразу же. Сначала удалили опухоль и поставили временный протез. Женщине обещали позже заменить его на другой, который лучше приживается и дольше служит. Но пока его нет, предупредили врачи, ногу придется беречь: наступать на нее нельзя, иначе цементная вставка может сломаться. Желательно большую часть времени сидеть, а передвигаться только на костылях. Впрочем, по словам нашей героини, это не было трудно — семья ей активно помогала, взяв на себя заботы.



Следующую операцию петербурженке сделали в середине июня 2022 года, установив уже индивидуальный протез, изготовленный специально для нее. «Сейчас пока тоже ногу нагружать сильно нельзя, но ходить уже можно. А через два месяца обещают, что и эти ограничения снимут», — говорит наша героиня. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, постепенно учится опять ходить и верит в себя и в российскую медицину. Когда нужна индивидуальность

Ставить протезы вместо костей для хирургов-онкологов не впервой. Такие операции они проводят, когда злокачественная опухоль поражает костную ткань или же прорастает в нее из мышц. Однако чаще все же используют стандартные заводские заготовки.

«Их применяют, когда оперируют, например, тазобедренные, коленные суставы, — объясняет заведующий отделением опухолей кожи, костей и мягких тканей Петербургского городского онкологического центра Максим Молчанов. — Они собираются прямо на пациенте — и очень неплохи». Но у готовых конструкций есть и недостатки. Главный из них в том, что они импортные — в России их не производят. Кроме того, бывают случаи, когда стандартный протез просто невозможно поставить или его не существует, как, например, было в случае с Людмилой Гуркиной. В области голеностопа, где у нее была опухоль, мало мягких тканей, а все больше сухожилия, — и протезы в этой части тела не выпускают. Поэтому печатали индивидуальный.

«Для этой зоны протезирование не очень широко распространено. Пациентам с большими опухолями чаще приходится ампутировать конечность. Здесь женщина обратилась вовремя, и мы смогли сохранить ей ногу», — рассказывает Максим Молчанов.

Также индивидуальное протезирование используют при удалении опухолей локтевого или лучезапястного сустава: для них «поточных» заготовок протезов просто не существует. И чтобы сохранить функциональность руки, эти протезы приходится печатать для каждого пациента. Как проводили аналогичную операцию, смотрите в нашем видео.

Примечательно: хотя индивидуальные протезы пока не слишком распространены, обходятся они дешевле заводских — вероятно, из-за места производства. Операция по установке и сам протез оплачиваются по квоте за счет средств ОМС.

«С каждым годом мы и наши коллеги все больше и больше ставим индивидуальных протезов, — отмечает Максим Молчанов, — чаще встречаются пациенты такие, которым заводские не подходят».

Один из созданных уникальных эндопротезов. Матовые его части напечатаны на 3D-принтере. Поделиться Поделиться





Но поточной установка индивидуальных протезов станет вряд ли. По оценкам врача, использовать протезы масс-маркета проще и быстрее: установка индивидуальных все же имеет свои особенности, она более хлопотная. Да и фирм, которые готовы выполнить заказы медиков, пока в стране немного. Впрочем, возможно, в скором будущем эта услуга будет более востребованной, число изготовителей вырастет — и спустя 10–15 лет все нуждающиеся в протезировании люди смогут получать изготовленные в России заменители костей.



*Диагноз «саркома» объединяет широкую группу злокачественных новообразований. Опухоль развивается из соединительных тканей и может формироваться как в костях, так и в мягких тканях — мышцах, жировой прослойке.

