Петербургские врачи ставят пациентам напечатанные на 3D-принтере протезы

В Петербургском городском онкологическом центре поставили женщине уникальный эндопротез, напечатанный специально для нее на 3D-принтере. «Фонтанка» рассказывает, чем такие протезы отличаются от заводских и в каких случаях их использование оправданно.
Непонятная шишка оказалась саркомой
Индивидуальные протезы изготавливать непросто. Прежде всего потому, что этому предшествует масштабный подготовительный этап: необходимо создать анатомическую модель поврежденной опухолью кости или сустава, на основе которой затем заказать изделие в специальной компании — а таких в России немного. Сам процесс печати на 3D-принтере конструкции из специального металлического порошкового сплава занимает несколько дней. Этот материал часто используют в медицине: например, хирурги-стоматологи делают из него искусственные челюсти. В онкохирургии такие протезы ставят редко — несколько раз в год.
Однако, несмотря на все трудности, изготовленные таким образом протезы более надежны в эксплуатации, приживаются лучше и позволяют пациентам сохранить такое же качество жизни, как и до операции. Например, недавно выписанной из больницы 70-летней Людмиле Гуркиной, по прогнозам медиков, через несколько дней не потребуются даже костыли. Хотя с такой локализацией опухоли женщине грозила ампутация конечности ниже колена и пожизненное передвижение только на костылях или в инвалидном кресле.
Людмила Гуркина уже на пенсии. Летом 2021 года женщина заметила на голени какую-то шишку. Но — пандемия. В больницу идти страшно.
«Мы посоветовались с мужем и решили, что это вылезшие вены, пугаться не стоит. Тем более, что шишка не болела и никак не беспокоила», — вспоминает петербурженка.
Однако спустя несколько месяцев уплотнение стало увеличиваться. И, хотя оно так и не болело, дети настояли, чтобы мать сходила к врачу.
«Я пошла к хирургу и, конечно, надеялась: ничего страшного, опухоль доброкачественная. Но врач сразу предположил саркому* и направил меня к онкологу», — говорит наша героиня.
В Петербургском онкоцентре диагноз подтвердился.
«Что интересно, я совсем не боялась. Врачи сказали, что беспокоиться не нужно, это лечится. И обещали, что все будет хорошо. Я им поверила сразу», — рассказывает Людмила Гуркина.
На операцию пенсионерку забрали почти сразу же. Сначала удалили опухоль и поставили временный протез. Женщине обещали позже заменить его на другой, который лучше приживается и дольше служит. Но пока его нет, предупредили врачи, ногу придется беречь: наступать на нее нельзя, иначе цементная вставка может сломаться. Желательно большую часть времени сидеть, а передвигаться только на костылях. Впрочем, по словам нашей героини, это не было трудно — семья ей активно помогала, взяв на себя заботы.
Следующую операцию петербурженке сделали в середине июня 2022 года, установив уже индивидуальный протез, изготовленный специально для нее.
«Сейчас пока тоже ногу нагружать сильно нельзя, но ходить уже можно. А через два месяца обещают, что и эти ограничения снимут», — говорит наша героиня.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо, постепенно учится опять ходить и верит в себя и в российскую медицину.
Когда нужна индивидуальность
Ставить протезы вместо костей для хирургов-онкологов не впервой. Такие операции они проводят, когда злокачественная опухоль поражает костную ткань или же прорастает в нее из мышц. Однако чаще все же используют стандартные заводские заготовки.
«Их применяют, когда оперируют, например, тазобедренные, коленные суставы, — объясняет заведующий отделением опухолей кожи, костей и мягких тканей Петербургского городского онкологического центра Максим Молчанов. — Они собираются прямо на пациенте — и очень неплохи».
Но у готовых конструкций есть и недостатки. Главный из них в том, что они импортные — в России их не производят. Кроме того, бывают случаи, когда стандартный протез просто невозможно поставить или его не существует, как, например, было в случае с Людмилой Гуркиной. В области голеностопа, где у нее была опухоль, мало мягких тканей, а все больше сухожилия, — и протезы в этой части тела не выпускают. Поэтому печатали индивидуальный.
«Для этой зоны протезирование не очень широко распространено. Пациентам с большими опухолями чаще приходится ампутировать конечность. Здесь женщина обратилась вовремя, и мы смогли сохранить ей ногу», — рассказывает Максим Молчанов.
Также индивидуальное протезирование используют при удалении опухолей локтевого или лучезапястного сустава: для них «поточных» заготовок протезов просто не существует. И чтобы сохранить функциональность руки, эти протезы приходится печатать для каждого пациента.
Как проводили аналогичную операцию, смотрите в нашем видео.
Примечательно: хотя индивидуальные протезы пока не слишком распространены, обходятся они дешевле заводских — вероятно, из-за места производства. Операция по установке и сам протез оплачиваются по квоте за счет средств ОМС.
«С каждым годом мы и наши коллеги все больше и больше ставим индивидуальных протезов, — отмечает Максим Молчанов, — чаще встречаются пациенты такие, которым заводские не подходят».
Но поточной установка индивидуальных протезов станет вряд ли. По оценкам врача, использовать протезы масс-маркета проще и быстрее: установка индивидуальных все же имеет свои особенности, она более хлопотная. Да и фирм, которые готовы выполнить заказы медиков, пока в стране немного. Впрочем, возможно, в скором будущем эта услуга будет более востребованной, число изготовителей вырастет — и спустя 10–15 лет все нуждающиеся в протезировании люди смогут получать изготовленные в России заменители костей.
*Диагноз «саркома» объединяет широкую группу злокачественных новообразований. Опухоль развивается из соединительных тканей и может формироваться как в костях, так и в мягких тканях — мышцах, жировой прослойке.