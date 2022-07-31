Полиция Косово заявила о выстрелах в свою сторону, но пострадавших нет

Полиция Косово опровергла информацию о пострадавших гражданах и полицейских в ходе напряженности на границе с Сербией. Об этом поздно вечером 31 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства в социальных сетях.
«Пока нет официальной информации о каких-либо травмах граждан или сотрудников полиции, поэтому мы призываем все СМИ и граждан не становиться жертвами фейковых новостей, которые имеют тенденцию дестабилизировать ситуацию и создавать панику», — говорится в сообщении.
При этом полиция подтвердила, что в некоторых местах были слышны выстрелы, причем часть из них была в сторону полицейских подразделений.
Ранее в сербских СМИ появились сообщения о сигналах воздушной тревоги на границе с Косово. Полиция Косово закрыла два КПП в центральную часть Сербии из-за блокады трасс сербами. Минобороны Сербии опровергло слухи о вхождении военных на территорию Косово и Метохии. Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что Косово в полночь якобы начнет силовую операцию против сербов, проживающих на севере края.