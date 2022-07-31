Полиция Косово заявила о выстрелах в свою сторону, но пострадавших нет

Полиция Косово опровергла информацию о пострадавших гражданах и полицейских в ходе напряженности на границе с Сербией. Об этом поздно вечером 31 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства в социальных сетях.

«Пока нет официальной информации о каких-либо травмах граждан или сотрудников полиции, поэтому мы призываем все СМИ и граждан не становиться жертвами фейковых новостей, которые имеют тенденцию дестабилизировать ситуацию и создавать панику», — говорится в сообщении.