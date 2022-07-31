На границе Сербии и Косово неспокойно. Конфликт из-за автомобильных номеров рискует перерасти в силовую операцию

На границе Косово и Сербии звучат сирены воздушной тревоги. Об этом 31 июля сообщает газета «Данас». Но является ли это тестовым запуском систем оповещения или сигналом к сбору сил местной самообороны — не уточняется.

Полиция Косово также заблокировала административный пункт перехода «Брняк» в центральную часть Сербии, информирует портал «Вечерне новости».

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к согражданам заявил, что Косово в полночь начнет силовую операцию против сербов, проживающих на севере края. Об этом пишет РИА Новости. По его словам, власти перекроют въезд гражданам с выданными в Сербии документами и будут требовать, чтобы они перерегистрировали автомобили на косовские номера.