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    Канцлер ФРГ заявил, что Сербия без признания независимости Косово не вступит в ЕС

    1906
    6 комментариев

    Вступление Сербии и самопровозглашенной республики Косово в ЕС невозможно без взаимного признания Белграда и Приштины. Об этом заявил во время визита на Балканы канцлер Германии Олаф Шольц, передает 10 июня РИА Новости.

    «Косово и Сербия должны достигнуть всеобъемлющего договора, и спецпредставитель [ЕС по диалогу Мирослав] Лайчак имеет полную нашу поддержку по этому вопросу… Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания [самопровозглашенного] Косово и Сербии, потому что две страны не могут стать частью ЕС, не признав одна другую», — сказал он.

    В пятницу, 10 июня, канцлер ФРГ Шольц находится с визитом на Западных Балканах. Поездку он начал с Косово, во второй половине дня Шольца ожидают в Белграде, где запланирована встреча с президентом Сербии Александром Вучичем.

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    Комментарии (6)

    твой отэц ля
    тогда получается, что для вступления в ЕС Украина должна признать ДНР и ЛНР? или это другое?
    Pilat
    Будет интересно посмотреть, как Сербские власти в очередной раз предадут народ.
    Otkating
    Языком метут, как метлой машут.
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