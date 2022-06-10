Канцлер ФРГ заявил, что Сербия без признания независимости Косово не вступит в ЕС

Вступление Сербии и самопровозглашенной республики Косово в ЕС невозможно без взаимного признания Белграда и Приштины. Об этом заявил во время визита на Балканы канцлер Германии Олаф Шольц, передает 10 июня РИА Новости.
«Косово и Сербия должны достигнуть всеобъемлющего договора, и спецпредставитель [ЕС по диалогу Мирослав] Лайчак имеет полную нашу поддержку по этому вопросу… Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания [самопровозглашенного] Косово и Сербии, потому что две страны не могут стать частью ЕС, не признав одна другую», — сказал он.
В пятницу, 10 июня, канцлер ФРГ Шольц находится с визитом на Западных Балканах. Поездку он начал с Косово, во второй половине дня Шольца ожидают в Белграде, где запланирована встреча с президентом Сербии Александром Вучичем.