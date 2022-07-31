Национальные интересы, вызовы и угрозы. Новая Морская доктрина в тезисах

«Национальные интересы Российской Федерации как великой морской державы распространяются на весь Мировой океан и Каспийское море», — сказано в документе.

В новой Морской доктрине появился отдельный раздел «Национальные интересы». В нем уточняются национальные интересы, вызовы и угрозы нацбезопасности России в Мировом океане.

Президент России Владимир Путин подписал 31 июля указ «Об утверждении Морской доктрины Российской Федерации». С сегодняшнего дня аналогичный документ от 2015 года признается утратившим силу.

Среди них — независимость, государственная и территориальная целостность, незыблемость суверенитета страны на внутренние воды, территориальное море, их дно, недра, воздушное пространство над ними, обеспечение прав и юрисдикции в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе, сохранение статуса великой морской державы в условиях полицентричного мира, укрепление обороноспособности, развитие морского потенциала, свобода открытого моря и свобода доступа к глобальным транспортным коммуникациям.

В документе отмечено, что основным вызовом нацбезопасности РФ является курс США на доминирование в Мировом океане. Курильские и Балтийские проливы, Черное море и восточная часть Средиземноморья важны для нацбезопасности. Россия намерена укреплять военную инфраструктуру в Крыму через усиление Черноморского флота. Также доктрина предусматривает наличие у РФ пунктов материально-технического обеспечения в Красном море. Отдельное внимание будет уделяться контролю военно-морской деятельности других государств в акватории Северного морского пути. В Атлантике Россия будет противостоять попыткам НАТО продвигать военную инфраструктуру к границам РФ.

Кроме того, в новой Морской доктрине обозначены приоритетные направления судостроения. В первую очередь, это строительство современных авианосцев для нужд ВМФ.

Доктриной предусматривается ввод в состав ВС РФ подготовленных гражданских судов в военное время. Ну и самое главное — в документе указано, что Россия может применить военную силу для реализации своих интересов в Мировом океане, если дипломатические возможности будут исчерпаны.