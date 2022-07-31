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    У Афины и Персея снова появились дети. Лебеди из пруда Пискарёвского кладбища показали потомство

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    2 комментария

    Лебеди-шипуны Афина и Персей, живущие в пруду Пискарёвского мемориального кладбища, показали своё потомство. Об этом 31 июля рассказал автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

    В этом году у пары два птенца. Собственных имён у лебедят ещё нет. Сейчас они выглядят как гадкие утята: грязно-серые. Полностью белоснежными, как родители, они станут только к трём годам, рассказал биолог.

    Афина и Персей в тёплое время года живут в пруду Пискарёвского мемориального кладбища, а на зимовку уходят в Ленинградский зоопарк. В прошлом году у пары было четыре птенца.

    Лебеди-шипуны легко уживаются с человеком, поэтому именно этот вид держат как декоративных птиц — в садах и парках. Шипуна легко отличить от собратьев по оранжево-красному клюву с чёрным наростом. Величественный силуэт приподнятых крыльев, который характерен только для лебедя-шипуна, как раз и вдохновил русских балетмейстеров на создание знаменитого балетного образа, отметил Павел Глазков.

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    Комментарии 2

    26092824131 Июл 2022 в 14:40
    Красота.
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