У пары лебедей, которые обитают в пруду на Пискаревском мемориальном кладбище, вылупились четыре птенца. Об этом 4 июля рассказал петербургский биолог Павел Глазков на странице своего проекта «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте».



Эксперт пояснил, что сейчас птенцы покрыты нежно-серым пухом. Осенью потомство вырастет до габаритов взрослых особей, но их оперение останется грязно-серым. «К концу второго года жизни у молодых птиц серыми остаются только голова и шея. А королевским снежно-белым оперение кликуна становится лишь на третий год жизни», — добавил Глазков.