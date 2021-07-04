У пары лебедей, которые обитают в пруду на Пискаревском мемориальном кладбище, вылупились четыре птенца. Об этом 4 июля рассказал петербургский биолог Павел Глазков на странице своего проекта «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте».
Эксперт пояснил, что сейчас птенцы покрыты нежно-серым пухом. Осенью потомство вырастет до габаритов взрослых особей, но их оперение останется грязно-серым. «К концу второго года жизни у молодых птиц серыми остаются только голова и шея. А королевским снежно-белым оперение кликуна становится лишь на третий год жизни», — добавил Глазков.
Руслан и Людмила зимуют в Ленинградском зоопарке, а теплое время проводят на Пискаревском кладбище. Пара — представители вида лебедей-шипунов, которые получили свое название из-за характерных звуков, которые животные издают при раздражении. Биолог отмечает, что шипуны хорошо уживаются с людьми, поэтому их часто держат в декоративных целях в парках и садах.
В дикой природе шипуны в Ленобласти впервые появились только несколько десятилетий назад, а теперь на побережье Финского залива гнездятся порядка 50 пар этих птиц.