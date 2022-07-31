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    Мишустин сменил руководителя Пенсионного фонда РФ

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    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о кадровой перестановке во главе Пенсионного фонда России. Временно исполнять обязанности руководителя ПФР будет Сергей Чирков. Андрей Кигим освобождён от должности главы ведомства. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщает пресс-служба кабмина.

    До своего назначения на пост главы ПФР Чирков был заместителем председателя правления фонда. Работать в этой структуре он начал в 2001 году, в 2007-м возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, а с июля 2012 по июль 2018 года трудился в должности начальника департамента организации назначения и выплаты пенсий.

    «Фонтанка» писала, что теперь уже бывший руководитель Пенсионного фонда РФ Андрей Кигим был назначен на этот пост в феврале 2021 года. В середине июля 2022-го ПФР объединили с Фондом социального страхования. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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