Мишустин сменил руководителя Пенсионного фонда РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о кадровой перестановке во главе Пенсионного фонда России. Временно исполнять обязанности руководителя ПФР будет Сергей Чирков. Андрей Кигим освобождён от должности главы ведомства. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщает пресс-служба кабмина.



До своего назначения на пост главы ПФР Чирков был заместителем председателя правления фонда. Работать в этой структуре он начал в 2001 году, в 2007-м возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, а с июля 2012 по июль 2018 года трудился в должности начальника департамента организации назначения и выплаты пенсий.

