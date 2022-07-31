Путин: Поставка крылатых ракет «Циркон» на флот начнётся в ближайшие месяцы

«Их поставка в вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горшков», — сказал глава государства.

Поставка гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» на флот начнётся «в ближайшие месяцы». Об этом 31 июля заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на параде в честь Дня Военно-Морского Флота.

Об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Минобороны России заявляли еще в июле 2021 года. 4 октября в Минобороны заявляли об успешном запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подлодки. В Пентагоне увидели в испытаниях ракеты потенциальную угрозу.

В ходе парада в честь Дня ВМФ Владимир Путин также подписал указ об утверждении Морской доктрины России.

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