Нэнси Пелоси не планирует посещать Тайвань в ходе Индо-Тихоокеанского тура. Китай заявлял о «твердом неприятии этого визита»

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что посетит с делегацией Сингапур, Малайзию, Республику Корею, Японию. Анонс тура возглавляемой ею делегации конгрессменов по странам Индо-Тихоокеанского региона появился 31 июля на сайте Конгресса. Тайвань в этом списке отсутствует.
Также на сайте уточняется, что делегация Пелоси намерена «дальше продвигать общие интересы и ценности». «Под сильным руководством президента Байдена Америка твердо привержена разумному стратегическому взаимодействию в регионе», — отмечается в заявлении.
За несколько дней до поездки в мировых СМИ обсуждалось, посетит ли Пелоси Тайвань. Китай заявлял о «твердом неприятии этого визита» и готовности принять «решительные меры». В частности был закрыт Тайваньский пролив, и к побережью начали активно стягивать технику. Утром 30 июля в акватории провинции Фуцзянь, которую от Тайваня отделяет пролив, Китай начал учения с боевыми стрельбами.