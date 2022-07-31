Нэнси Пелоси не планирует посещать Тайвань в ходе Индо-Тихоокеанского тура. Китай заявлял о «твердом неприятии этого визита»

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что посетит с делегацией Сингапур, Малайзию, Республику Корею, Японию. Анонс тура возглавляемой ею делегации конгрессменов по странам Индо-Тихоокеанского региона появился 31 июля на сайте Конгресса. Тайвань в этом списке отсутствует.

Также на сайте уточняется, что делегация Пелоси намерена «дальше продвигать общие интересы и ценности». «Под сильным руководством президента Байдена Америка твердо привержена разумному стратегическому взаимодействию в регионе», — отмечается в заявлении.