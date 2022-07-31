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    В Петербурге зажгли Ростральные колонны. «Фонтанка» ведёт прямую трансляцию с парада в честь Дня ВМФ

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    В воскресенье, 31 июля, в России отмечается День Военно-морского флота. По этому случаю в Петербурге сегодня проходит шестой Главный военно-морской парад. На стрелке Васильевского острова зажглись факелы Ростральных колонн.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В парадном строю в акватории Невы можно будет увидеть парусник «Полтава», малый ракетный катер «Великий Устюг», корвет «Меркурий», фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», подводную лодку «Санкт-Петербург», тральщик «Павел Хенов», морской тральщик «Александр Обухов», малый ракетный корабль «Зеленый Дол» и другие корабли; среди кронштадтских участников парада — атомные подводные лодки «Северодвинск», «Магадан», «Вепрь».


    В Главном военно-морском параде также ожидается проход патрульного катера «Евгений Колесников» с женским экипажем.

    Следите за Главным военно-морским парадом в Петербурге в прямой трансляции «Фонтанки».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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