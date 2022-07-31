В Петербурге зажгли Ростральные колонны. «Фонтанка» ведёт прямую трансляцию с парада в честь Дня ВМФ

В воскресенье, 31 июля, в России отмечается День Военно-морского флота. По этому случаю в Петербурге сегодня проходит шестой Главный военно-морской парад. На стрелке Васильевского острова зажглись факелы Ростральных колонн.
В парадном строю в акватории Невы можно будет увидеть парусник «Полтава», малый ракетный катер «Великий Устюг», корвет «Меркурий», фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», подводную лодку «Санкт-Петербург», тральщик «Павел Хенов», морской тральщик «Александр Обухов», малый ракетный корабль «Зеленый Дол» и другие корабли; среди кронштадтских участников парада — атомные подводные лодки «Северодвинск», «Магадан», «Вепрь».
В Главном военно-морском параде также ожидается проход патрульного катера «Евгений Колесников» с женским экипажем.
Следите за Главным военно-морским парадом в Петербурге в прямой трансляции «Фонтанки».