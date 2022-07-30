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    В Чувашии пьяный водитель поджег полицейских и скрылся, один из сотрудников обгорел наполовину

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    В республике Чувашия ищут 29-летнего жителя республики Марий Эл, посягнувшего на жизнь полицейских. Как сообщает 30 июля региональная прокуратура, водитель облил бензином сотрудников ГИБДД и поджег.

    «Предварительно установлено, что 29 июля около 14 часов сотрудник ГИБДД совместно с другим работником полиции в деревне Токшики остановил автомобиль марки ВАЗ-2114 под управлением 29-летнего жителя республики Марий-Эл с признаками опьянения», — описали в прокуратуре завязку.

    Далее, как сообщает ведомство, водителя отстранили от управления машиной, вызвав эвакуатор. Мужчина же в ответ достал из багажника канистру, облил бензином сотрудников ГИБДД, а одного из них успел поджечь с помощью зажигалки. Видимо, воспользовавшись суматохой, нарушитель скрылся. Полицейского же госпитализировали с ожогами более 50% тела.

    По информации СУ СК по Чувашии, возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

    © Фонтанка.Ру

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