H&M готовится к открытию магазинов в Москве. Петербургу приготовиться

Поклонников шведского бренда H&M ждет радостная новость: магазин сети откроется уже на следующей неделе. Видео подготовки было снято в торговом центре «Гудзон» на Каширском шоссе, 14.
Как 30 июля рассказал «Фонтанке» предприниматель Максим Левченко, управляющий партнер компании Fort Group, который и опубликовал видео в своем телеграм-канале, магазины откроются в начале августа. При этом точная дата неизвестна.
Как сообщили «Фонтанке» в торговых центрах Петербурга, команды на низкий старт к ним пока не поступало.
В ТРЦ «Галерея», «Охта-молл», «Мега» и «Лето» ответили, что информации об открытии магазинов сети H&M у них пока нет.
В торговом центре «Радуга» сказали, что «возможно, у нас и не откроется». В «Европолисе» и «Сити-молле» на запрос журналиста пока не ответили.
Накануне шведская сеть H&M выставила свой бизнес в России на продажу. Покупателям предлагают портфель прав аренды на 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр и запас товаров на 210 млн долларов.