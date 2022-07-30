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    H&M готовится к открытию магазинов в Москве. Петербургу приготовиться

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    Поклонников шведского бренда H&M ждет радостная новость: магазин сети откроется уже на следующей неделе. Видео подготовки было снято в торговом центре «Гудзон» на Каширском шоссе, 14.

    Как 30 июля рассказал «Фонтанке» предприниматель Максим Левченко, управляющий партнер компании Fort Group, который и опубликовал видео в своем телеграм-канале, магазины откроются в начале августа. При этом точная дата неизвестна.

    Как сообщили «Фонтанке» в торговых центрах Петербурга, команды на низкий старт к ним пока не поступало.

    В ТРЦ «Галерея», «Охта-молл», «Мега» и «Лето» ответили, что информации об открытии магазинов сети H&M у них пока нет.

    В торговом центре «Радуга» сказали, что «возможно, у нас и не откроется». В «Европолисе» и «Сити-молле» на запрос журналиста пока не ответили.

    Накануне шведская сеть H&M выставила свой бизнес в России на продажу. Покупателям предлагают портфель прав аренды на 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр и запас товаров на 210 млн долларов.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 12

    ruger30 Июл 2022 в 16:08
    шмоТТочка
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