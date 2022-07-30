H&M готовится к открытию магазинов в Москве. Петербургу приготовиться

Поклонников шведского бренда H&M ждет радостная новость: магазин сети откроется уже на следующей неделе. Видео подготовки было снято в торговом центре «Гудзон» на Каширском шоссе, 14.

Как 30 июля рассказал «Фонтанке» предприниматель Максим Левченко, управляющий партнер компании Fort Group, который и опубликовал видео в своем телеграм-канале, магазины откроются в начале августа. При этом точная дата неизвестна. Как сообщили «Фонтанке» в торговых центрах Петербурга, команды на низкий старт к ним пока не поступало.

