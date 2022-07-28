«Ъ»: H&M распродаёт российский бизнес

Шведский fashion-ретейлер H&M Group ведет поиск покупателя на российскую часть бизнеса, пишет 28 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По их словам, на продажу выставлен, в частности, портфель прав аренды примерно на 170 магазинов в 65 городах России и распределительный центр. Кроме того, компании надо избавиться от запасов товаров оценочной стоимостью 210 млн долларов. По данным источника, предложения, вероятно, уже получили крупнейшие российские fashion-ретейлеры: Melon Fashion Group (Sela, Befree, Zarina, Love Republic) и «Спортмастер». Активы могут распродавать пакетами, например по городам или форматам.
H&M Group (торговая марка H&M, бренды Weekday, Monki, Cos, Cheap Monday, Other Stories) пришла в Россию в 2009 году. Она приостановила работу вскоре после начала спецоперации на Украине, а 18 июля объявила об уходе.