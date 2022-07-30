Следствие: двухлетнюю петербурженку, которая упала со шкафа и погибла, регулярно били

Мать погибшей двухлетней девочки получила статус подозреваемой вслед за сожителем. Следствие считает, что 23-летняя девушка систематически наносила побои своей дочери. В ближайшее время матери изберут меру пресечения.
Ранее по факту гибели ребенка было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Девочка упала со шкафа в квартире на улице Зины Портновой. Тогда был задержан отчим малышки. Мать же госпитализировали в Боткина.
Женщина 23 июля позвонила по экстренному номеру и рассказала, что ее дочь упала и лежит без сознания. Прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть.