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    Следствие: двухлетнюю петербурженку, которая упала со шкафа и погибла, регулярно били

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    Мать погибшей двухлетней девочки получила статус подозреваемой вслед за сожителем. Следствие считает, что 23-летняя девушка систематически наносила побои своей дочери. В ближайшее время матери изберут меру пресечения.

    Ранее по факту гибели ребенка было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Девочка упала со шкафа в квартире на улице Зины Портновой. Тогда был задержан отчим малышки. Мать же госпитализировали в Боткина.

    Женщина 23 июля позвонила по экстренному номеру и рассказала, что ее дочь упала и лежит без сознания. Прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть.

    © Фонтанка.Ру

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