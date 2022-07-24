Шкаф или отчим? В Петербурге при странных обстоятельствах погибла двухлетняя девочка

Двухлетняя девочка при странных обстоятельствах погибла в Кировском районе Петербурга. Полиция подозревает, что в трагедии замешан отчим малышки.
О том, что ребёнок лежит дома без сознания, 23-летняя мать сообщила по экстренному номеру накануне утром. Полицейские поднялись в квартиру на улицу Зины Портновой, где на полу увидели маленькое бездыханное тело с гематомами и ушибами. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 июля.
По словам женщины, девочка упала со шкафа, силовики же подозревают в преступлении 32-летнего сожителя. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Отчима ребёнка задержали. Тело ребенка направлено на экспертизу для установления точной причины смерти.