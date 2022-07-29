CNN: РФ хочет обменять у США еще одного россиянина вместе с Виктором Бутом

РФ запросила у США включить в список на обмен еще одного россиянина, помимо Виктора Бута. Об этом 29 июля сообщает телеканал CNN, отмечая, что речь идет о Вадиме Красикове.

Якобы в июле российская сторона передала США запрос через «неофициальный канал, используемый ФСБ». По данным телеканала, в Соединенных Штатах вопрос посчитали проблематичным, в том числе потому, что Красиков находится в Германии.

Также CNN сообщил, что власти США неофициально запросили Германию о возможности обменять Красикова. Это подтвердил источник в германском правительстве, но американский чиновник заявил, что речь шла только о проверке статуса россиянина.