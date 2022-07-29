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    CNN: РФ хочет обменять у США еще одного россиянина вместе с Виктором Бутом

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    РФ запросила у США включить в список на обмен еще одного россиянина, помимо Виктора Бута. Об этом 29 июля сообщает телеканал CNN, отмечая, что речь идет о Вадиме Красикове.

    Якобы в июле российская сторона передала США запрос через «неофициальный канал, используемый ФСБ». По данным телеканала, в Соединенных Штатах вопрос посчитали проблематичным, в том числе потому, что Красиков находится в Германии.

    Также CNN сообщил, что власти США неофициально запросили Германию о возможности обменять Красикова. Это подтвердил источник в германском правительстве, но американский чиновник заявил, что речь шла только о проверке статуса россиянина.

    Красикова приговорили к пожизненному заключению в Германии по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.

    29 июля МИД России подтвердил факт разговора министра Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. В ведомстве заявили, что Лавров предложил Блинкену перейти в режим «тихой дипломатии» при обсуждении обмена заключенными.

    Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ранее обмен уже обсуждали президенты России и США, а сейчас переговоры ведут «компетентные ведомства».

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    Комментарии 14

    Свободу Лёхе!30 Июл 2022 в 00:40
    Не слишком понимаю, чем убийца(!) отличается от.. террориста и, вот эти.. "переговоры", мир реально становится очень опасным для.. - любого(!) обывателя! - Желаешь сказать.. - обесчеловечивается? ) - Господи, определи, пожалуйста: что такое - Человек?! - А что ты к Господу с таким вопросом?! Людей и спроси! ) - Обидятся..) - Не обижая спроси! ) - Подозреваю, они - не знают! ) - А ты - знаешь?! ) - Как и всегда, лишь.. - угадываю) - Получается? - Как Правило, - да, получается но, бывает, очень редко, что и не очень..) - Чем объясняешь, когда не получается?! ) - тут всё просто, Господи, - ищу в себе недостатки! ) - Находишь?! ) - О, да! ) Я.., видишь ли, Господи, я.., даже не знаю как Тебе.. признаться, я.. - Мне сложно под тебя подстроится, но Я знаю кто ты! ) - Кто же я, Господи? - В принципе, на человека ты.. - похож! ) - Чем?! ) Ты же так и не определил, что такое.. - человек! ) - О, жалкий Ницшеанец, зачем приплёлся ты Сюда с жалкими своими рассуждениями?! )
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    МатрёшечкА30 Июл 2022 в 00:03
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