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    В Петербурге третий день ищут Андрея Бовта, обвиняемого в педофилии

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    В Петербурге и области разыскивают Андрея Бовта, которому вменяют преступления против половой неприкосновенности малолетнего, а также незаконный оборот взрывных устройств и огнестрела. Полиция предупреждает, что он психически болен и опасен.

    Фото: МВД РФ по СПб и ЛО
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    На вид ему 50–55 лет, сообщают 29 июля в пресс-службе ГУ МВД, по факту — 49. Бовт плотного телосложения, с карими глазами, русыми волосами и короткой стрижкой. Вероятно, он одет в синюю футболку, черную куртку, темные брюки и туфли.

    Тех, кто располагает какой-либо информацией о Бовте, просят звонить по телефонам: 8 (812) 573 21–77 (управление уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и области) и 8 (813) 712 25–70 (дежурная часть ОМВД Гатчинского района Ленобласти).

    27 июля Бовт сбежал из Гатчинского горсуда, отпросившись у санитаров в туалет. С тех пор его местоположение неизвестно.

    Фото: МВД РФ по СПб и ЛО

    Андрею Бовту инкриминируют уголовные статьи об изнасиловании девочки, не достигшей 14-летнего возраста, а также иных действиях сексуального характера, статьи о незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатых веществ, незаконном изготовлении оружия и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. По версии следствия, обвиняемый проявлял не совсем отцовские чувства по отношению к своей дочери — в частном доме в Химози он якобы насиловал девочку с 6 до 13 лет.

    Супруга Бовта, как писали 47news, о происходящем знала, но не обращалась в полицию, поскольку муж, с ее слов, обещал «отрезать ей язык и расстрелять, и таким образом спасти её душу». Девочке он якобы грозил тем же.

    Кроме того, не позднее 2019-го он, предположительно, купил боеприпасы и несколько единиц огнестрельного оружия, конструкции которого менял под себя.

    Вдобавок было установлено, что мужчина являлся родным отцом семи несовершеннолетних, однако у них не обнаружили ни свидетельств о рождении, ни регистрации. В школу дети не ходили, как никогда не обращались с родителем и за медицинской помощью. Обвиняемый, как полагает следствие, запрещал им покидать жилище и систематически избивал ребят.

    Во время обыска силовики нашли в доме тренировочные площадки, залежи оружия и жилеты с аббревиатурой ФСБ. Сам Бовт заявлял о своей связи с ГРУ. До этого о семье со странностями полицейским рассказала местная жительница.

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