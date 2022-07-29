В Петербурге третий день ищут Андрея Бовта, обвиняемого в педофилии

В Петербурге и области разыскивают Андрея Бовта, которому вменяют преступления против половой неприкосновенности малолетнего, а также незаконный оборот взрывных устройств и огнестрела. Полиция предупреждает, что он психически болен и опасен.
На вид ему 50–55 лет, сообщают 29 июля в пресс-службе ГУ МВД, по факту — 49. Бовт плотного телосложения, с карими глазами, русыми волосами и короткой стрижкой. Вероятно, он одет в синюю футболку, черную куртку, темные брюки и туфли.
Тех, кто располагает какой-либо информацией о Бовте, просят звонить по телефонам: 8 (812) 573 21–77 (управление уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и области) и 8 (813) 712 25–70 (дежурная часть ОМВД Гатчинского района Ленобласти).
27 июля Бовт сбежал из Гатчинского горсуда, отпросившись у санитаров в туалет. С тех пор его местоположение неизвестно.